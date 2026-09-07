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Царьград

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ГОСТ Р 72711-2026 улучшит защиту данных в онлайн-обучении

ГОСТ Р 72711-2026 улучшит защиту данных в онлайн-обучении

С 30 ноября 2026 года в России вступит в силу ГОСТ Р 72711-2026, регулирующий дистанционное обучение.

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