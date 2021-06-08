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Салихова пригрозила тренеру "Спартака": чтоб такое фиаско в последний раз!

Салихова пригрозила тренеру "Спартака": чтоб такое фиаско в последний раз!

Супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова с юмором прокомментировала пост нового тренера Руи Витории в Instagram, перепутавшего скриншот товарищеского матча между сборными России и Болгарии с кадрами трансляции.

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