В ауле Кошехабль состоялось торжественное открытие Центра общения старшего поколения

В рамках национального проекта «Семья», приоритетной задачей которого является всесторонняя поддержка граждан, в Адыгее активно внедряются меры, направленные на поддержку старшего поколения, способствуют улучшению качества жизни и созданию более комфортных условий для активного долголетия.