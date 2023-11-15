Зенит-Арена расширит и обновит западную часть Крестовского острова к 2025 году

АО «Зенит-Арена» представило концепцию развития западной части Крестовского острова. К 2025 году там увеличат площадь ледовых площадок, построят два открытых бассейна с раздевалками, душевыми, саунами и рестораном.
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