Принц Гарри, герцог Сассекский во время выступления на пресс-конференции приуроченной запуску подготовки к проведению «Игр непокорённых» — Invictus Games Dusseldorf 2023 - One Year To Go 06 сентября 2022 года в Дюссельдорфе, Германия Смерть королевы не заставила принца Гарри отказаться от выпуска мемуаров, хотя, как было сказано ранее, последним её желанием было примирение любимого внука с другими членами монаршей семьи.