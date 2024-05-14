В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця» Global Spirits

В России арестовали бывшие активы Global Spirits, производителя водки «Хортиця». Основал холдинг украинский бизнесмен Евгений Черняк (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), на которого ранее в России завели уголовное дело о финансировании терроризма.
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