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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця» Global Spirits

В России арестовали бывшие активы Global Spirits, производителя водки «Хортиця». Основал холдинг украинский бизнесмен Евгений Черняк (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), на которого ранее в России завели уголовное дело о финансировании терроризма.

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