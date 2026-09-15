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Овечкин признался, что забил бы больше, играя с Кучеровым или Капризовым: «Они могут на себя оттянуть игрока»

Овечкин признался, что забил бы больше, играя с Кучеровым или Капризовым: «Они могут на себя оттянуть игрока»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о молодом поколении игроков в НХЛ и признался, что, играя с Никитой Кучеровым или Кириллом Капризовым, его снайперский счет был бы еще внушительнее.

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