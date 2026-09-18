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Орлов — о Карпукасе: «В матче с «Балтикой» насчитал 3-4 обреза, многовато»

Орлов — о Карпукасе: «В матче с «Балтикой» насчитал 3-4 обреза, многовато»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Артема Карпукаса в матче 9-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

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