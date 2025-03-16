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Царьград

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Эсминец США прибыл к южной границе для усиления мер против мигрантов

Эсминец США прибыл к южной границе для усиления мер против мигрантов

Северное командование США направило эсминец к южной границе для усиления мер в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

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