Водителя Chery Tiggo в Кемерове оштрафовали на 7500 рублей за выезд на встречку

В Кемерове оштрафован водитель кроссовера Chery Tiggo, который выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки на проспекте Ленина.
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