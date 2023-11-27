Ядерная политика США. Часть II: защита миропорядка, трёхполярность, первый удар

Основанием для появления в 2022 г. Обзора ядерной политики с новой стратегией в данной области стали опасения руководства США по поводу ограниченного применения Россией и Китаем ядерного оружия, из-за чего США будут вынуждены поступиться интересами под страхом полновесного ядерного конфликта.