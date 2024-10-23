В обновленном омском «Летуре» вместо ресторана «Тамада» откроется заведение «БаклаДжани». Ресторан будет специализироваться на южной кухне.
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В обновленном омском «Летуре» вместо ресторана «Тамада» откроется заведение «БаклаДжани». Ресторан будет специализироваться на южной кухне.