Авторы Atom RPG поделились скриншотом своего следующего проекта Студия Atom Team, с...

Авторы Atom RPG поделились скриншотом своего следующего проектаСтудия Atom Team, создавшая замечательную Atom RPG и продолжение Atom RPG: Trudograd, вдохновленные классической дилогией Fallout, несколько дней назад поделилась в X первым скриншотом своего нового, пока еще безымянного проекта.