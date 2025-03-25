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Бывшего владельца Климовского патронного завода по кличке Амиго заочно осудили на 15 лет

Бывшего владельца Климовского патронного завода по кличке Амиго заочно осудили на 15 лет

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы находящегося в международном розыске бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) 61-летнего Хорхе Портилья-Сумина за хищение почти 180 миллионов рублей и 250 акций оборонного предприятия, а также легализацию похищенного и преднамеренное банкротство завода.

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