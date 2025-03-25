Бывшего владельца Климовского патронного завода по кличке Амиго заочно осудили на 15 лет

Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы находящегося в международном розыске бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) 61-летнего Хорхе Портилья-Сумина за хищение почти 180 миллионов рублей и 250 акций оборонного предприятия, а также легализацию похищенного и преднамеренное банкротство завода.