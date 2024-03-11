Комитет Госдумы одобрил проект освобождения от наказания контрактников СВО

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект, направленный на закрепление механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения СВО.