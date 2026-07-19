«Лозунги вместо души»: Олег Газманов заявил об отсутствии искренности в современных патриотических песнях

Олег Газманов оказался недоволен современной патриотической эстрадой Народный артист РФ Олег Газманов на творческом вечере в честь своего 75-летия подверг резкой критике современный подход к созданию патриотической музыки.
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