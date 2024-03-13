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Мы соседи по планете

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Как выглядят прототипы знаменитых киногероев

Как выглядят прототипы знаменитых киногероев

Наша жизнь может быть намного интереснее и занимательнее, чем выдуманный мир кино. Именно поэтому фильмы, основанные на реальных событиях, так популярны и любимы: они больше всего напоминают простому зрителю, что и такие чудеса, достойные экранизации, случаются где-то рядом с ним.

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