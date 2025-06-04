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Царьград

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"Главное – уничтожить": Россия должна ударить по четырём важным объектам, считает эксперт

"Главное – уничтожить": Россия должна ударить по четырём важным объектам, считает эксперт

Россия должна ужесточить тактику в зоне СВО после атаки на самолёты и подрывы мостов 1 июня, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике Константин Сивков.

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Комментарии
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Амара Карпова
что ждем?😱
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