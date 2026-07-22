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ТАСС

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Бойцы Южной группировки уничтожили до 10 военных ВСУ в Алексеево-Дружковке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников 238-й артиллерийской бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск уничтожили 3 укрытия и до 10 украинских военнослужащих в населенном пункте Алексеево-Дружковка.

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