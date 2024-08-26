Грибок и плесень: жена участника СВО с детьми живёт в чудовищных условиях

Пока супруг бьёт врага на фронте, женщина с двумя детьми воюет с бронхитом.Ответственные лица дожидаются обрушения стены общежития, — пишут активисты общественного движения "Народный фронт Челябинская область" в своей группе ВКонтакте.
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