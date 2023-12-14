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Nat. Commun: лесные пожары превращают металлы из почвы в опасные канцерогены

Nat. Commun: лесные пожары превращают металлы из почвы в опасные канцерогены

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что лесные пожары превращают металлы, содержащиеся в почве, в канцерогены, которые могут быть перенесены воздухом и вдыхаться пожарными и людьми, проживающими с подветренной стороны.

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