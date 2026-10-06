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Царьград

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Генсек АБФФ Вертелко: футболом занимаются 24 тыс. детей в регионах

Генсек АБФФ Вертелко: футболом занимаются 24 тыс. детей в регионах

Генеральный секретарь АБФФ Владимир Вертелко на пресс-конференции 6 октября сообщил, что в рамках благотворительного проекта «ЭРА» федерация определит региональные спортшколы, нуждающиеся в обновлении инвентаря и футбольных площадок.

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