Причёски знаменитостей

Шатенка, волосы средней длины. Такому образу долгое время была верна Кети Топурия. Иногда, по настроению, певица просила стилиста добавить немного светлых прядей.
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