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Мировое обозрение

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Куба: экстремальная ситуация made by USA

Куба: экстремальная ситуация made by USA

Когда президент США, который позиционировал себя как «миротворец» и номинант на Нобелевскую премию мира, заявляет, что Куба «развалилась» и он «приберет ее к рукам» на обратном пути с иранской войны, это звучит как сюжет плохого боевика.

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