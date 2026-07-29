Куба: экстремальная ситуация made by USA

Когда президент США, который позиционировал себя как «миротворец» и номинант на Нобелевскую премию мира, заявляет, что Куба «развалилась» и он «приберет ее к рукам» на обратном пути с иранской войны, это звучит как сюжет плохого боевика.
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