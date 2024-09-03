Банковский эксперт Бархота: просрочка по ипотеке грозит ухудшением кредитной истории

Россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотечным платежам. Это может испортить кредитную историю заемщика и резко снизить его рейтинг, рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с«Москвой 24».
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