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Царьград

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ФНС предупредила жителей Новосибирской области о новой схеме мошенничества

ФНС предупредила жителей Новосибирской области о новой схеме мошенничества

Злоумышленники выдают себя за сотрудников налогового ведомства.Федеральная налоговая служба предупредила о том, что участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФНС.

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