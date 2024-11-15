Захарова обвинила Туска в цинизме после разговора Шольца с Путиным

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу в цинизме, заявив, что под лозунгом «Ничего об Украине без Украины» НАТО фактически ведет разговоры об Украине без украинцев, чья судьба решается Западом.
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