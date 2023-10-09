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Полиция задержала хабаровчанина с запрещенными веществами в кармане

Полиция задержала хабаровчанина с запрещенными веществами в кармане

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Хабаровску остановил мужчину на улице Производственной в Железнодорожном районе для проверки, при себе у которого оказались запрещенные вещества.

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