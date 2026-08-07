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«Почему ты кричишь vamos? Кричи allez!» – Эррани сфотографировалась с человеком в футболке, посвященной ее конфликту с Корне в 2013-м

Сара Эррани выложила фото с болельщиком в Торонто, который пришел на турнир в футболке с надписью: «Почему ты кричишь vamos? Кричи allez!».

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