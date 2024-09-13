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Ладожские линкоры

Ладожские линкоры

Гроза ЛадогиЛадожское озеро – крупнейший пресноводный водоём в Европе – почти море! По крайней мере, в плане волнения: штили здесь редкость, а вот шторма с резким усилением ветра до 20–30 метров в секунду, напротив – частое явление.

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