Воздушный плакат пролетел над местом встречи Байдена со спонсорами предвыборной компании.
Bi-Done!
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Воздушный плакат пролетел над местом встречи Байдена со спонсорами предвыборной компании.
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