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Ряд стран АСЕАН выступил против присутствия лидера Мьянмы на саммите АСЕАН

Ряд стран АСЕАН выступил против присутствия лидера Мьянмы на саммите АСЕАН

Индонезия, Малайзия и Сингапур выступают против присутствия лидера военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26−28 октября, сообщает Republika.

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