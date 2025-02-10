🐟 Опасных веществ в рыбе из Черного моря не выявили Как сообщили в Роспотребнадзоре, черноморскую рыбу проверяли по четырём показателям.
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🐟 Опасных веществ в рыбе из Черного моря не выявили Как сообщили в Роспотребнадзоре, черноморскую рыбу проверяли по четырём показателям.