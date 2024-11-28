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Политика как она есть

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Госдума в декабре рассмотрит закон о консультации психолога при разводе

Госдума в декабре рассмотрит закон о консультации психолога при разводе

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода.

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