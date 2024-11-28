Госдума в декабре рассмотрит закон о консультации психолога при разводе

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии