Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России, наконец, открыто полноценное и масштабное производство компьютеров, серверов и ноутбуков!

В России, наконец, открыто полноценное и масштабное производство компьютеров, серверов и ноутбуков!

Да, это не только сборка, но и полноценное производство, включающее пайку печатных плат (т.н. поверхностный монтаж) и полный цикл тестирования и дефектоскопии.

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Комментарии
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Леонид
Т.е. у нас сборка из китайских компонентов ноутбуков и ПК по цене гораздо выше китайцев. Правильно?
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16 час.
Александр Симаков
Не совсем правильно.  Из китайских компонентов в российском ноутбуке ПОКА ТОЛЬКО  материнская плата. Цена  ноутбука ноутбука OSiO сопоставима с аналогичными китайскими. Кроме того - даже если цена пока чуть-чуть выше китайских, то это НАШ  продукт. Деньги от его продаж остаютсся в России, а не уходят в Китай, налоги, рабочие места и зарплата рабочих - это поддержка нашей экономики, а не китайской.  Посморите этот ролик, найдёте ответ на свой вопрос.   https://youtu.be/OSjcZ5vxaQ4
Да ладно!!! В России сделали мощный ноутбук, но по цене как китайский. И он уже в продаже. Обзор
YouTube
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16 час.

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