В России, наконец, открыто полноценное и масштабное производство компьютеров, серверов и ноутбуков!

Т.е. у нас сборка из китайских компонентов ноутбуков и ПК по цене гораздо выше китайцев. Правильно?

Александр Симаков

Не совсем правильно. Из китайских компонентов в российском ноутбуке ПОКА ТОЛЬКО материнская плата. Цена ноутбука ноутбука OSiO сопоставима с аналогичными китайскими. Кроме того - даже если цена пока чуть-чуть выше китайских, то это НАШ продукт. Деньги от его продаж остаютсся в России, а не уходят в Китай, налоги, рабочие места и зарплата рабочих - это поддержка нашей экономики, а не китайской. Посморите этот ролик, найдёте ответ на свой вопрос. https://youtu.be/OSjcZ5vxaQ4