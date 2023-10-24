Психолог Аванесова: С осенней хандрой поможет справиться сбалансированное питание

Психолог Лия Аванесова рассказала, как побороть осеннюю хандру. Об этом пишет ИА RuNews24.Ru. По ее словам, с наступлением осени у человека уменьшается количество витамина D и гормона серотонина, который отвечает за наше настроение.
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