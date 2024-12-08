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Telegraph: Украина потеряет территории ради завершения конфликта

Telegraph: Украина потеряет территории ради завершения конфликта

Telegraph утверждает, что Украина может уступить территории ради завершения конфликта с Россией.Согласно публикации в издании Telegraph, Украине, возможно, придётся рассмотреть уступку территорий для завершения конфликта с Россией.

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