Здоровый образ: наибольший оборот в месяц показывают магазины спорттоваров

Самый большой оборот на одну торговую точку в России оказался у бизнеса, связанного с продажей спортивных товаров и питания, говорится в исследовании «Тинькофф Бизнеса» на базе сервиса геоаналитики «Компас» (есть у «Известий»).
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