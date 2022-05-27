СК зафиксирует новые следы преступлений ВСУ в ДНР

Следователи Следственного комитета Российской Федерации задокументируют данные о новых преступлениях военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в очередной раз провели обстрелы ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).
Следователи Следственного комитета Российской Федерации задокументируют данные о новых преступлениях военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в очередной раз провели обстрелы ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).
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