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СК зафиксирует новые следы преступлений ВСУ в ДНР

  Следователи Следственного комитета Российской Федерации задокументируют данные о новых преступлениях военных вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в очередной раз провели обстрелы ряда населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

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