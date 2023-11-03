Сотрудники полиции и общественники Томской области провели лекции для учащихся в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»

Накануне в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Ленинскому району города Томска и сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району города провели тематические лекции для студентов.