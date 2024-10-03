Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

Сомнолог Линдси Браунинг рассказала, что для некоторых пар раздельный сон может быть тревожным сигналом, но в то же время все больше партнеров выбирают ночной отдых в разных комнатах и называют его действенным способом укрепления отношений.
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