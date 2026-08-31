Политолог Романова: отношение к суверенитету повлияло на референдум в Исландии

Доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова рассказала, что на результат референдума в Исландии о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз повлияло отношение жителей страны к суверенитету.