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Политолог Романова: отношение к суверенитету повлияло на референдум в Исландии

Политолог Романова: отношение к суверенитету повлияло на референдум в Исландии

Доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова рассказала, что на результат референдума в Исландии о возобновлении переговоров по вступлению в Евросоюз повлияло отношение жителей страны к суверенитету.

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