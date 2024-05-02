Первый автобусный маршрут из освобожденной Авдеевки запустят на этой неделе

Первый автобусный маршрут между Авдеевкой и Ясиноватой могут запустить уже на этой неделе. Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин, между населенными пунктами будут ходить микроавтобусы.
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