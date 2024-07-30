Суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

«Ингосстрах» заявил, что риск «теракт» не был включен в страховой договорЗамоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах».
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