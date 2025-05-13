В России собираются запретить банкам заключать договоры с детьми до 18 лет

В России собираются запретить банкам заключать договоры с детьми до 18 летГосдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем ТГ-канале - Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников, - написал Володин.