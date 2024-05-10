Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий жителем Волгоградской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Волгограде на набережной в ходе проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы, местный житель совершал противоправные действия, связанные с демонстрацией нацистской атрибутики.
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