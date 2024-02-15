Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинский солдат сделал Америку великой - экс-замгоссекретаря Польши

Украинский солдат сделал Америку великой - экс-замгоссекретаря Польши

Мечту Трампа исполнил украинский солдат – благодаря конфронтации с Россией, которая произошла после начала спецоперации на Украине, США расширили свои возможности в Европе, взяли под контроль энергетические рынки ЕС и сохранили при этом потенциал в Азии.

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