Мечту Трампа исполнил украинский солдат – благодаря конфронтации с Россией, которая произошла после начала спецоперации на Украине, США расширили свои возможности в Европе, взяли под контроль энергетические рынки ЕС и сохранили при этом потенциал в Азии.