Галимова напомнила о встречах Минниханова с лидерами исламских стран

В связи с проходящим в столице Татарстана Международным экономическим форумом «Россия – Исламский мир: KazanForum» руководитель пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова напомнила о встречах Раиса РТ Рустама Минниханова с лидерами мусульманских стран.
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