Столичный зоопарк готовится к зиме

Если жители столицы готовы терпеть холод ради экономии, то животные зоопарка уже получили отопление. Речь идет о животных из тропических стран, которые в условиях прохладной погоды нуждаются в большем уходе.
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