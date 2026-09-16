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Царьград

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Минцифры РФ запустило курсы ИИ для 250 тыс. школьных учителей

Минцифры РФ запустило курсы ИИ для 250 тыс. школьных учителей

Минцифры РФ объявило о запуске бесплатных курсов по ИИ для учителей. Обучение, доступное на "Госуслугах", пройдет в три потока с 25 сентября по 26 ноября.

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