Минцифры РФ запустило курсы ИИ для 250 тыс. школьных учителей

Минцифры РФ объявило о запуске бесплатных курсов по ИИ для учителей. Обучение, доступное на "Госуслугах", пройдет в три потока с 25 сентября по 26 ноября.
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